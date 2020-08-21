وظائف للجنسين بعقد الخدمات الغذائية لمستشفى الملك خالد التخصصي

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تعلن شركة الخليج للتموين القائمة بتقديم الخدمات الغذائية لمستشفى الملكي خالد التخصصي للعيون بمدينة (الرياض) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمسميات والشروط التالية:
– أخصائي خدمات غذاء وتغذية (للرجال والنساء)
المتطلبات: بكالوريوس في (تغذية الإنسان، علوم الأغذية، التغذية، الاقتصاد المنزلي شعبة تغذية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التغذية بالمستشفيات.
– مشرف وجبات غذائية (للرجال والنساء)
المتطلبات: مؤهل كلية أو معهد في مجال الأطعمة أو الإشراف على إعداد وتوزيع الوجبات مع خبرة سنتين في مجال تقديم الطعام بالمستشفيات أو الفنادق.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– الحصول على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/1هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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