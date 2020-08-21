وظائف للجنسين بعقد الخدمات الغذائية لمستشفى الملك خالد التخصصي

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تعلن شركة الخليج للتموين القائمة بتقديم الخدمات الغذائية لمستشفى الملكي خالد التخصصي للعيون بمدينة (الرياض) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمسميات والشروط التالية:

– أخصائي خدمات غذاء وتغذية (للرجال والنساء)

المتطلبات: بكالوريوس في (تغذية الإنسان، علوم الأغذية، التغذية، الاقتصاد المنزلي شعبة تغذية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التغذية بالمستشفيات.

– مشرف وجبات غذائية (للرجال والنساء)

المتطلبات: مؤهل كلية أو معهد في مجال الأطعمة أو الإشراف على إعداد وتوزيع الوجبات مع خبرة سنتين في مجال تقديم الطعام بالمستشفيات أو الفنادق.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– الحصول على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/1هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

