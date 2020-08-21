للوصول بأمان.. «المرور» يجدِّد التنبيه لخطورة الجوال أثناء القيادة

المكالمات والرسائل والتصوير أمور يمكن تأجيلها

جدَّد المرور السعودي، تحذير قائدي المركبات من استخدام الجوال أثناء قيادة المركبات لخطورته عليهم. وأوضح المرور أن استخدام الجوال أثناء القيادة خطر حقيقي؛ نتيجته حادث مروري، قائلًا: لتصل لوجهتك بأمان.. اترك هاتفك الجوال وكل ما يشغلك عن الطريق أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن المكالمات والرسائل والتصوير أمور يمكن تأجيلها والتضحية بها؛ إلا حياتك وحياة الآخرين من حولك. اقرأ أيضًا: «المرور» يتفاعل مع فيديو «السرعة الجنونية» ويطيح بالسائق

تحذير جديد من «المرور» حول استخدام الجوال أثناء القيادة

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