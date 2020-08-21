«الأرصاد»: رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي لتدنّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لليوم الجمعة. وقالت الهيئة، إن المنطقة تشهد نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع، وذلك بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً.

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