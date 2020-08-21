الحصيني: أمطار غزيرة ورياح قوية على 8 مناطق.. الجمعة والسبت

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة وحبات بَرَد، اليوم الجمعة وليلة السبت.

وقال الحصيني- عبر حسابه على «تويتر»- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من اليمن والإمارات وعُمان

وأشار الحصيني إلى توقعات بهبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والحدود الشمالية.

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