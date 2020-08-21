تكون مصحوبةً بحبات بَرَد
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة وحبات بَرَد، اليوم الجمعة وليلة السبت.
وقال الحصيني- عبر حسابه على «تويتر»- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من اليمن والإمارات وعُمان
وأشار الحصيني إلى توقعات بهبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والحدود الشمالية.
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كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار غزيرة ورياح قوية على 8 مناطق.. الجمعة والسبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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