بالفيديو.. الدفاع المدني يعلِّق على حريق «صناعية الدمام»: التحقيقات جارية

أوضح مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، اللواء عبدالله أبومارقة، عدم وقوع إصابات أو حالات وفاة في حريق صناعية الدمام، مؤكدًا أن التحقيقات مازالت جارية.

وقال في تقرير لقناة «الإخبارية»: إنه ما زال الوقت مبكرًا للحكم على أسباب الحريق.

وكان مدني الشرقية، أخمد حريقًا في مستودعات وورش (بصناعية الخضرية)، وتم إجراء عمليات التبريد بالموقع، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو حالات وفاة.

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