بالفيديو.. الدفاع المدني يعلِّق على حريق «صناعية الدمام»: التحقيقات جارية

اللواء «أبومارقة» يوضح أنه من المبكر إعلان الأسباب
أوضح مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، اللواء عبدالله أبومارقة، عدم وقوع إصابات أو حالات وفاة في حريق صناعية الدمام، مؤكدًا أن التحقيقات مازالت جارية.
وقال في تقرير لقناة «الإخبارية»: إنه ما زال الوقت مبكرًا للحكم على أسباب الحريق.
وكان مدني الشرقية، أخمد حريقًا في مستودعات وورش (بصناعية الخضرية)، وتم إجراء عمليات التبريد بالموقع، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو حالات وفاة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الدفاع المدني يعلِّق على حريق «صناعية الدمام»: التحقيقات جارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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