«المرور» يُذكِّر بطريقة التصرف عند مرور سيارات الإسعاف والإطفاء

جدد المرور السعودي تذكيره بضرورة إفساح أصحاب المركبات الطريق، أمام سيارات الإسعاف والإطفاء والمواكب الرسمية، وذكر المرور- عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن المادة (54 / 8) من نظام المرور، نصت على «عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق، وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة».

وأوضح المرور أنه لو كان السائق يقف عند إشارة مرور ضوئية وجب عليه إفساح الطريق بشكل آمن، لا يشكل خطرًا عليه وعلى غيره من السائقين، لمسافة تمكن مركبة الطوارئ من تجاوز التقاطع مع عدم إتباعها أو تجاوزها أثناء أداء المهمة.

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وتابع المرور أنه لو أدّى هذا الإفساح لها إلى تصوير جهاز الرصد الآلي له فإن الجهة المشغلة للنظام تقوم بمراجعة ذلك قبل التسجيل، ولو سجلت عليه مخالفة تجاوز الإشارة فيحق له مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بإدارة المرور بنفس مدينة تسجيل المخالفة وطلب إلغاءها، إذا ثبت تسجيلها بسبب إفساح الطريق لمركبة طوارئ تسير خلفه.

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