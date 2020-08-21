«حساب المواطن»: حالة تمنع الحصول على دعم البرنامج

قال برنامج حساب المواطن إنه في حال عدم إثبات الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يتم الحصول على الدعم.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر موقع «تويتر»- ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه «في حال عدم توفر المستندات المطلوبة، ورب الأسرة غير مسجل بالبرنامج، لا يمكنهم الاستفادة من الدعم».

ووجه أحد المواطنين استفسارًا مفاده أن رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج وأن أبناءه لا يملكون إثبات الاستقلالية ويقيمون في منزل يملكه رب الأسرة، فكيف يحصلون على الدعم؟

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