تتعلق بعملية الاستقلالية
قال برنامج حساب المواطن إنه في حال عدم إثبات الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يتم الحصول على الدعم.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر موقع «تويتر»- ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه «في حال عدم توفر المستندات المطلوبة، ورب الأسرة غير مسجل بالبرنامج، لا يمكنهم الاستفادة من الدعم».
ووجه أحد المواطنين استفسارًا مفاده أن رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج وأن أبناءه لا يملكون إثبات الاستقلالية ويقيمون في منزل يملكه رب الأسرة، فكيف يحصلون على الدعم؟
اقرأ أيضا:
حساب المواطن: 3 شروط لقبول عقد الإيجار كمستند للاستقلالية
حساب المواطن: لا نشترط عمرًا معينًا لإضافة التابع
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن»: حالة تمنع الحصول على دعم البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.