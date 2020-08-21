بيان رسمي من رئاسة «المسجد النبوي» ينفي فتح الحرم القديم للصلاة والزيارة

نفى المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة؛ مشيرًا إلى أنه خبر قديم يعود تاريخه لعام 1428هـ وأن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

وأكد العسيري أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، موضحًا أن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز، وفقًا لـ«العربية».

وأوضح أن الزيارة مازالت معلقة، وأن وكالة شؤون المسجد النبوي وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي لتأدية عبادتهم بكل راحة واطمئنان، مؤكدًا وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.

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