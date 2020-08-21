أخبار السعودية اليوم.. «الكهرباء» توضح آلية دفع نصف مديونية متأخري السداد.. و«المرور» يتفاعل مع فيديو «السرعة الجنونية»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث قامت قوات التحالف المشتركة، باعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من العاصمة (صنعاء)، بينما ألقى المرور السعودي القبض على أحد السائقين، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود بسرعة جنونية، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية ونظيره اللاتفي يبحثان مجالات التعاون بالعاصمة ريغا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، نظيره اللاتفي إدجارس رينكيفيتش، بمقر وزارة خارجية بالعاصمة اللاتيفية ريغا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

من بائع معدات صناعية ومستثمر في «الصناعية» إلى وزير للقطاع.. «الخريف»: نعمل على أن تكون الصناعة الخيار الأول للاستثمار

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إنه ابن القطاع الصناعي، ونظر له من عدة زوايا بدءًا من بائع يعمل 15 سنة في المدينة الصناعية ثم مستثمر ثم حظي بثقة القيادة؛ ليكون مسؤولًا استراتيجيًّا عن ملف الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.

«التحالف» يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية «مفخخة» باتجاه المملكة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من العاصمة (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

«الكهرباء»: 5 خطوات لدفع نصف المديونية المستحقة على متأخري السداد

أوضحت شركة الكهرباء، خطوات دفع نصف إجمالي المبلغ المطلوب سداده؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل ممكن أدفع مبلغ أقل من المبلغ المطلوب سداده الذي عليه تاريخ فصل للكهرباء بسبب عدم السداد؟».

جدة ومكة تتصدران خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغ عددها 1287، والتي تصدرتها جدة بتسجيل 68 حالة، وتبعتها مكة المكرمة بتسجيل 67 حالة، وحلّت بعدهما جازان بـ64 حالة.

أحدث إحصائية لحالات التعافي من كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت حائل قائمة المدن السعودية، من حيث التعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 83 حالة تعافي؛ تلتها الرياض بـ78 حالة تعافٍ، ثم مكة المكرمة 56، فالمدينة المنورة بـ52 حالة، وجاءت بنبع في المرتبة التالية بـ51 حالة، ثم جدة 50، وحفر الباطن 41.

«المرور» يتفاعل مع فيديو «السرعة الجنونية» ويطيح بالسائق

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ألقى المرور السعودي القبض على أحد السائقين، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود بسرعة جنونية؛ حيث طالب أحد المواطنين بالقبض عليه قائلًا: «هذا المشهور بمواقع التواصل، يوثق السرعة الجنونية 260 كيلومترًا في الساعة، أهل أن يتم القبض عليه ومحاسبته مع تزويده بمخالفة السرعة + استخدام الجوال، هذا يعتبر محرض لشباب خصوصًا أغلب متابعيه من الصغار والمراهقين».

مصادر لـ«عاجل»: اعتماد من يلزم من المعلمين أو الإداريين بدور المرشد الصحي

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا إلى جميع مدارس التعليم وتحفيظ القرآن ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والمعاهد ومراكز التدريب النوبًي والمباني الإدارية فيه بناء على تعميم وزير التربية والتعليم والمشير إلى قرار مجلس الوزراء الموقر والمتضمن تحديد اثنين من المعلمين في كل مدرسة يزيد طلابها على ١٠٠ طالب، ومعلم واحد في المدارس التي يبلغ عدد طلابها ١٠٠ طالب أو أقل لمساعدة الممرض في تنفيذ مهمات الصحة المدرسية.

بدء توزيع المقررات الدراسية على 75 ألف طالب وطالبة بالحدود الشمالية

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية مطلع هذا الأسبوع، توزيع المقررات الدراسية في 600 مدرسة (بنين وبنات) على 75 ألف طالب وطالبة وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.

«التعليم» تكلف أمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين بنصاب تدريسي كامل

أصدر نائب وزير التعليم قرارًا بإسناد نِصاب تدريسي كامل لأمناء المصادر والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقل المهام الموكلة إليهم للكوادر الإدارية بالمدرسة. كما تضمّن القرار إسناد نصاب تدريسي للمكلفين بالعمل روادًا للنشاط (12 حصة بالابتدائية والمتوسطة و10 حصص للثانوية).

بالصور.. الانتهاء من فرش 9 آلاف سجادة بالمسجد الحرام

أنهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فرش أكثر من 9 آلاف سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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