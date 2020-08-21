السعودية اليوم / ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 244 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .

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10:00ت م

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طرابلس 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 حالات وفاة .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .// انتهى //10:00ت م0013

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