السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 7 وفيات و699 إصابة بكورونا



بروكسل 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

سجّلت بلجيكا اليوم سبع حالات وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 9976 حالة وفاة و80178 إصابة. // انتهى //

09:32ت م

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بروكسل 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجّلت بلجيكا اليوم سبع حالات وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 9976 حالة وفاة و80178 إصابة. // انتهى //09:32ت م0012

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