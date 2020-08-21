السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 324 إصابة جديدة بفيروس

و من بين الـ324 حالة الجديدة، كانت هناك 315 حالة لانتقال العدوى محليا، و9 حالات وافدة من الخارج.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 309 حالات، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 57 حالة إلى 14 ألفا و120 شخصا.

// انتهى //

08:04ت م

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سيئول 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16 ألفا و670 حالة حتى منتصف الليلة الماضية.و من بين الـ324 حالة الجديدة، كانت هناك 315 حالة لانتقال العدوى محليا، و9 حالات وافدة من الخارج.من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 309 حالات، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 57 حالة إلى 14 ألفا و120 شخصا.// انتهى //08:04ت م0009

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