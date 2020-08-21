أبشر الاستعلام عن رقم الحدود للزائرين والمغتربين

طريقة معرفة رقم الحدود الخاص بك تطلب الخدمة بعض الخطوات البسيطة ومنها الدخول إلى موقع أبشر للجوازات من الرابط الجديد والذي تم تشغيله منذ فترة وجيزة، ثم الضغط على الخدمات الاستعلامية ومنها الضغط على الاستعلام عن رقم الحدود.

الاستعلام عن رقم الحدود



هي إحدى الخدمات التي تقدمها أبشر والتي تهدف لخدمة المواطنين من مجلس التعاون الخليجي كما تهدف إلى خدمة قطاع كبير من الزائرين للملكة أو المقيمين والعاملين بها من المغتربين من شتى الدول.

طلب استقدام الزوجة والأولاد

من أهم ما يقوم به أبشر هو سهولة التقديم على طلب استقدام عائلي للزوجة والأولاد، فمن خلال موقع واحد يمكن للمغترب القيام ببعض الإجراءات التي كانت توجب الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية السعودي يمكنك كذلك حجز العديد من الأمور منها حجز موعد لفحص السيارة والاستعلام عن موعد تجديد التأشيرة ومقالنا اليوم لتوضيح معرفة رقم الحدود الخاص بك.

متطببات الخدمة

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تتطلب الخدمة إدخال بعض البيانات مثال رقم جواز السفر أو رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية حتى يتمكن الموقع من استخراج النتائج الصحيحة، بعد إدخال البينات قم بالضغط على استعلام ليقوم الموقع بتحويلك إلى صفحه أخرى تشمل كافة البينات عن المستعلم عنه.

أهداف خدمة الحصول على رقم الحدود

استخدام التكنولوجيا الحديثة للحصول على رقم الحدود بطريقة إلكترونية.

ضمن اتجاه المملكة للتحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات الحكومية.

توفير خدمات عديدة للمواطنين والزائرين والعاملين على أرض المملكة.

خدمات موقع أبشر

تمديد تأشيرة زيارة عائلية.

معلومات عن سجل السفر.

معلومات عن جواز السفر.

استخراج جواز سفر.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام العام عن خدمة التأمين الصحي.

تجديد رخص السياقة.

حجز موعد.

تجديد الإقامة.

الاستعلام عن وافد برقم الحدود.

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد.

استعلام عن عامل وافد.

أهمية رقم الحدود للمغتربين والزائرين

تقع أهمية معرفة رقم الحدود الخاص بك في عدة أمور هامة منها تمديد تأشيرة الزيارة واستخراج تأشيرة الخروج والعودة ومنها تحديث بيانات جواز السفر لذى من الهام والضروري الاستعلام عن رقم الحدود حتى تستطيع تنفيذ الخدمات السابق ذكرها آلياً ودون اللجوء إلى زيارة أحد منافذ الجوازات، لذا ومن خلال موقع أبشر لرقم الحدود يمكنك الاستعلام وحفظ رقمك لحين الحاجة إليه.