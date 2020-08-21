شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الجمعة، من إزالة تعدي على أراضٍ حكومية بمساحة (5400 م2) جرى بناؤها بدون تراخيص وعلى مواقع ليس عليها مستمسكات شرعية في حي الأجواد الشعبي كانت مهيأة لتكون قاعة أفراح.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية بريمان الفرعية، المهندس أحمد الزهراني، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة الجهات الأمنية وشرطة البلدية.

وأشار "الزهراني" إلى أن الموقع فضلاً عن مخالفته بالتعدي على أراض غير مملوكة كذلك كان يشرع في بناء موقعاً للأفراح دون أدنى الاشتراطات مما يشكل خطراً في حال استخدامه.

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