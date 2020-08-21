شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: رياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم الجمعة 1442/1/2هـ وليلة غدًا السبت.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه يتوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب المدينة، وأجزاء من اليمن والإمارات وعُمان.

وأشار الباحث في المناخ والطقس، أنه من المتوقع اليوم الجمعة، وجود رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية.

Advertisements