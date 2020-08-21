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استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أمس الخميس، على استمرار تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ الصرف لـ"الدورة 28" الخاصة بشهر مارس الماضي.

وقال سلطان القحطاني، أن تعليق الطلبات الجديدة يشمل مَن تقدم قبل هذا التاريخ، إلى جانب من لم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث حساب المواطن، أنه يستثنى من التعليق إضافة تابعين للمُستفيدين الحاليين، لافتًا إلى أن الضوابط الجديدة الخاصة بالبرنامج سبق الإعلان عنها في أبريل الماضي.

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