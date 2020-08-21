تفاصيل إحباط تهريب 93 كيلو من مخدر الحشيش و5 آلاف حزمة قات بالداير

خلال الأسبوع الأخير
نجحت قوة محافظة الداير الأمنية المشتركة في الأسبوع الأخير من إحباط تهريب ٩٣ كيلو من مخدر الحشيش، وأكثر من 5 آلاف حزمة من القات، وذلك أثناء قيامها بمهامها المساندة، وذلك بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.
كما نجحت قوة المحافظة المشتركة المكونة من (محافظة الداير، شرطة الداير، الأفواج الأمنية، حرس الحدود بالداير) بإشراف مباشر ومتابعة من المحافظ، في إحباط عملية تسلل 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة ونظام عبور الحدود، فيما أحبطت القوة تهريب قرابة 700 رأس من المواشي وعدد (2000 كرز دخان)، وتم التحفظ على أكثر من ١٥ مركبة استخدمت بعمليات التهريب.
وأكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن الجهود الأمنية في المحافظة مستمرة في مكافحة عمليات التهريب والتسلل بكامل جميع الأجهزة الأمنية في ظل توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه الداعمة والمحفزة، مشيرًا إلى أنه لا تهاون أمام محاولات الأعداء إلى إفساد هذا الوطن الغالي، عبر عمليات التهريب بكل أشكالها.
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