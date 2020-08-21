السعودية اليوم / الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج ولليوم الخامس على التوالي، كما لم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 20 أغسطس بلغ 84917 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

// انتهى //

05:18ت م

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شنغهاي 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأضافت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج ولليوم الخامس على التوالي، كما لم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى 20 أغسطس بلغ 84917 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.// انتهى //05:18ت م0269

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