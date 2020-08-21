

مكسيكو سيتي 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية اليوم 6775 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح، بسبب أن غالبية المرضى لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية، أو أنهم يفضلون العلاج المنزلي.

// انتهى //

04:14ت م

0267



مكسيكو سيتي 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية اليوم 6775 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و625 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 543806 حالات بينما بلغ إجمالي الوفيات 59106.وتقول الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح، بسبب أن غالبية المرضى لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية، أو أنهم يفضلون العلاج المنزلي.// انتهى //04:14ت م0267

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6775 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.