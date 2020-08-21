السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 6848 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 158 حالة.

// انتهى //

03:52ت م

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نواكشوط 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 6848 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 158 حالة.// انتهى //03:52ت م0263

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