السعودية اليوم / وكالتان أمميتان تؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع نطاق البحث والإنقاذ في البحر المتوسط



نيويورك 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

دعت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، في أعقاب حادثة الغرق المأساوية لقارب يقل مهاجرين ولاجئين، مما أودى بحياة 45 منهم، بينهم خمسة أطفال.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى مراجعة نهج البلدان تجاه الوضع، مؤكدين على الحاجة الملحة لتعزيز قدرة البحث والإنقاذ الحالية للاستجابة لنداءات الاستغاثة.

كما أعربت الوكالتان الأمميتان عن مخاوفهما بشأن التأخير في عمليات الإنقاذ والإنزال، داعية الدول إلى الاستجابة بسرعة لنداءات الاستغاثة وتوفير ميناء آمن يكون معروفا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.

وأشارت الوكالتان إلى أنه لا ينبغي إصدار تعليمات للسفن بإعادة الأشخاص إلى ليبيا، حيث يتعرّضون لخطر النزاع المستمر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاحتجاز التعسفي.

كما طالبتا بإزالة القيود القانونية واللوجستية المفروضة على سفن المنظمات غير الحكومية، التي لعبت دورا حاسما في إنقاذ الأرواح في عرض المتوسط في ظل انخفاض حاد في جهود الدول الأوروبية.

من جانب آخر، حثت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة السلطات الليبية على العمل بحزم ضد المهربين وتجار البشر الذين يستغلون المهاجرين واللاجئين المستضعفين.

وقالت المنظمتان: "ينبغي أن يشمل ذلك مكافحة ووضع حد لعصابات التهريب التي تقودها الجماعات الإجرامية لمنع المزيد من الاستغلال والانتهاكات".

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