السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني: لن يكون هناك حظر شامل على مستوى البلاد ما لم تكن هناك دواع حقيقية



عمّان 01 محرم 1442هـ الموافق 20 اغسطس 2020م واس

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، أنه لن يكون هناك إغلاق أو حظر شامل على مستوى البلاد، ما لم تكن هناك دواع حقيقية لذلك، وسيتم إبلاغ المواطنين قبل فترة كافية عن أي مناطق سيتم إغلاقها أو عزلها.

وأوضح أنه سيتم أيضا تكثيف الرقابة على المراكز الحدودية، التي شكلت بؤراً لانتقال عدوى الإصابة بفيروس

// انتهى//

03:11ت م

0260



عمّان 01 محرم 1442هـ الموافق 20 اغسطس 2020م واسقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، أنه لن يكون هناك إغلاق أو حظر شامل على مستوى البلاد، ما لم تكن هناك دواع حقيقية لذلك، وسيتم إبلاغ المواطنين قبل فترة كافية عن أي مناطق سيتم إغلاقها أو عزلها.وأوضح أنه سيتم أيضا تكثيف الرقابة على المراكز الحدودية، التي شكلت بؤراً لانتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الساحة الداخلية.// انتهى//03:11ت م0260

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.