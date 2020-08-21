السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا يفتتح المقر الجديد لبعثة المملكة



أديس أبابا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفدرالية سامي بن جميل عبدالله اليوم، المقر الجديد لبعثة المملكة العربية

وجرى الافتتاح بحضور جميع موظفي السفارة والملحقيات الفنية التابعة للبعثة.

// انتهى //

03:00ت م

0259



أديس أبابا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفدرالية سامي بن جميل عبدالله اليوم، المقر الجديد لبعثة المملكة العربية السعودية في العاصمة أديس ابابا.وجرى الافتتاح بحضور جميع موظفي السفارة والملحقيات الفنية التابعة للبعثة.// انتهى //03:00ت م0259

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