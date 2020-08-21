بالفيديو.. تكثيف الجولات الرقابية على قاعات الأفراح بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تُكثف الفرق الرقابية في أمانة منطقة جازان جولاتها الميدانية بالتعاون مع الدوريات الأمنية على قاعات الأفراح بالمنطقة. تُكثف الفرق الرقابية في أمانة منطقة جازان جولاتها الميدانية بالتعاون مع الدوريات الأمنية على قاعات الأفراح بالمنطقة. ويأتي ذلك للتأكد من مدى تطبيق قاعات الأفراح للإجراءات الإحترازية والوقائية من الفيروس المستجد.

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