اخبار السعوديه

هطول أمطار ونشاط في الرياح على مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار ونشاط في الرياح على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، ميسان؛ فيما تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار ونشاط في الرياح على مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا