شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار ونشاط في الرياح على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، ميسان؛ فيما تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.