التعليم: وثيقة شراكة بين المدرسة والطلاب والطالبات لنجاح الدراسة عن بُعد

أكدت مصادر لصحيفة «عاجل»، أن وزارة التعليم ستعتمد وثيقة شراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح التعلم عن بُعد وتزويد الطلاب والطالبات بنسخه منها أثناء استلام المقررات الدراسية والتوقيع عليها من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

يأتي ذلك حرصًا على نجاح العملية التعليمية وأهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية، وتحسين جودة المخرجات وقياس أثر التعلم عن بُعد.

وتشمل الوثيقة بعض المهام الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، فيما يتعلق بمنصة «مدرستي»، ومن بعض بنودها عدم إفشاء اسم المستخدم وكلمة المرور، للحسابات الشخصية أو التي يتم تزويد الطلاب بها من المدرسة، العمل بما ورد في دليل استخدام منصة «مدرستي»، والالتزام بالجدول المدرسي.

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