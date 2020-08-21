«التعليم» تكلف أمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين بنصاب تدريسي كامل

لرواد النشاط 12 حصة بالابتدائية والمتوسطة و10 حصص للثانوية

أصدر نائب وزير التعليم قرارًا بإسناد نصاب تدريسي كامل لأمناء المصادر والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقل المهام الموكلة إليهم للكوادر الإدارية بالمدرسة. كما تضمّن القرار إسناد نصاب تدريسي للمكلفين بالعمل روادًا للنشاط (12 حصة بالابتدائية والمتوسطة و10 حصص للثانوية). وجاء في القرار إنه انطلاقًا من حرص الوزارة على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرًا للمتغيرات التربوية، وامتلاك المعلمين الإمكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم، وحرصًا على الاستفادة من الكوادر الإدارية في المدارس. Advertisements اقرأ أيضًا: مصادر لـ«عاجل»: اعتماد من يلزم من المعلمين أو الإداريين بدور المرشد الصحي تعميم من وزارة التعليم بخصوص قياس جاهزية المدارس وأدوات السلامة

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