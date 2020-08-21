بدء توزيع المقررات الدراسية على 75 ألف طالب وطالبة بالحدود الشمالية

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية مطلع هذا الأسبوع، توزيع المقررات الدراسية في 600 مدرسة (بنين وبنات) على 75 ألف طالب وطالبة وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.

واطمأن المدير العام للتعليم بالمنطقة عثمان العثمان خلال زيارات ميدانية لعدد من مدارس المنطقة على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق البروتوكولات الصحية.

وشدد على أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي ومتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير البيئة المناسبة؛ لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

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