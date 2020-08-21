«التحالف» يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية «مفخخة» باتجاه المملكة

أطلقتها الميليشيا الإرهابية من صنعاء..

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من العاصمة (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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