محمد بن مسعود - الدمام - الوفيات ١٤٠٤ والإجمالي بلغ 172,416 حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و1404 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة تسجل 46,500 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال ٢٤ ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-20 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و1404 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة. Advertisements 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 11:04 PM الوفيات ١٤٠٤ والإجمالي بلغ 172,416 حالة الوفيات ١٤٠٤ والإجمالي بلغ 172,416 حالة سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,500 إصابة مؤكدة و1404 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,506,929 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 172,416 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجل 46,500 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال ٢٤ ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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