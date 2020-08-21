محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع المرضى بالفيروس إلى 10.925 سجّل لبنان 605 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)؛ ليرتفع العدد إلى 10.952 إصابةً. وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 3.050، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 113 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.فيروس كورونا الجديد "كورونا" يصيب 605 لبنانيين ..ويسلب الحياة من 4 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-20 سجّل لبنان 605 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)؛ ليرتفع العدد إلى 10.952 إصابةً. وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 3.050، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 113 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. Advertisements 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 10:03 PM ارتفاع المرضى بالفيروس إلى 10.925 ارتفاع المرضى بالفيروس إلى 10.925 سجّل لبنان 605 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)؛ ليرتفع العدد إلى 10.952 إصابةً. وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 3.050، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 113 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. ، "كورونا" يصيب 605 لبنانيين ..ويسلب الحياة من 4 ،

المصدر : الخليج 365

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