، اتهام مستشار سابق للبيت الأبيض بالتحايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بانون" يمثل أمام محكمة اتحادية بمانهاتن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن ستيف بانون المستشار البارز السابق للرئيس دونالد ترامب، وٌجّه إليه اتهامًا بالتآمر لارتكاب جريمة احتيال عبر الإنترنت، فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي، الذي وعد "ترامب" بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأفاد ممثلو الادعاء الاتحادي في مانهاتن بأن "بانون" وُجهت إليه التهمة في لائحة اتهام معلنة إلى جانب بضعة آخرين بينهم برايان كولفاج وأندرو بادولاتو وتيموثي شيا، بزعم الاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين عبر حملة تمويل جماعي بقيمة 25 مليون دولار تحت مسمى "نحن نبني الجدار"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضافوا أن المانحين كانوا يعتقدون أن الأموال ستُخصص للمساعدة في بناء الجدار الحدودي، لكن "كولفاج" الذي وصفوه بأنه واجهة العملية ومؤسسها، تحصل على آلاف الدولارات، التي استخدمها للإنفاق على أسلوب حياة يتسم بالبذخ.

وعمل "بانون"، وهو شخصية بارزة في اليمين السياسي الأمريكي، مستشارًا للحملة الانتخابية وللبيت الأبيض في إدارة "ترامب"، الذي جعل بناء جدار حدودي وعدًا رئيسًا في حملته الانتخابية في عام 2016.

ومن المقرّر أن يمثل "كولفاج" أمام محكمة اتحادية في وقت لاحق من اليوم في فلوريدا، بينما من المقرّر أن يمثل "بانون" أمام محكمة اتحادية بمانهاتن، كما سيمثل المتهمان الآخران أمام محاكم المنطقة الوسطى بفلوريدا وكولورادو.وزارة العمل الأمريكية