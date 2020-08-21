شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام رابع أعلى مدن المملكة سيرا للمركبات والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة النقل الإحصائيات المتعلقة بحركة سير المركبات على مداخل المدن، بمختلف مناطق المملكة، خلال فترة 6 أيام من الأسبوع الثاني في شهر أغسطس الجاري، وجاءت الدمام رابعة في قائمة المدن الأعلى بحركة السير، بعد جدة، والرياض، والمدينة المنورة، وبلغ عدد المركبات بمدخل الدمام 480.937 مركبة، بمتوسط يومي 68.705، وبمتوسط سرعة 101 كم في الساعة.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت إدارة النقل بالمنطقة الشرقية، الانتهاء من إصلاح 17.5 كم على طريق ‫أبو حدرية، وفتحها للحركة المرورية، بطول 3.5 كم باتجاه الدمام، و14 كم باتجاه أبو حدرية، فيما يجري العمل على إصلاح الطريق قبل تقاطع أبو معن بطول 4.5 كم باتجاه أبو حدرية، مع تحويلة واحدة.

وانتهت الإدارة من تنفيذ طبقة الأساس الإسفلتية على طريق «السفانية - حفر الباطن»، بطول 3500 متر، وطبقة السطح الإسفلتية بطول 2000 متر، بالإضافة لأعمال طبقة القاعدة الترابية، وأعمال إزالة الإسفلت القديم، ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

Advertisements

وأوضحت إدارة فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية لـ«اليوم» أن خطة الوزارة لرفع كفاءة الطرق، ورفع مستوى الخدمة على طريق «الدمام - أبو حدرية - الخفجي»، شملت عددًا من المحاور، وهي إعادة إنشاء الطريق، وتوسعته لثلاثة مسارات لكل اتجاه، وذلك ضمن عدد من المشاريع، بطول 82 كيلو مترًا، 41 كيلو في كل اتجاه، بالإضافة لتحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي، بإنشاء جسر، والمنحدرات والمرتقيات الخاصة به.

وبيّنت أن طريق «الدمام - أبوحدرية - الخفجي» يحظى بأهمية كبيرة لدى وزارة النقل، وأرست الوزارة عددًا من المشاريع «تنفيذ - صيانة»، بالإضافة لعدد من المبادرات لرفع مستوى السلامة على الطريق وتحسين مستوى الخدمة عليه.

يُذكر أن طريق أبوحدرية يُعدّ من أهم الطرق الحيوية بالمنطقة الشرقية، ورغم أهميته، إلا أنه عانى كثيرًا من كثرة انتشار الحفريات والتصدعات، ورداءة الطبقة الإسفلتية قبل أن يتم إصلاح أجزاء كبيرة منه مؤخرًا.