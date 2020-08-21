شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة مرافق المدارس.. وتدابير وقائية لتوزيع الكتب والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مكتب تعليم الجبيل استعداداته لاستقبال العام الجديد، من خلال الصيانة الدورية للمدارس، والتي تشمل التكييف، ومرافق خدمات المدارس.

وكشف مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني عن البدء في ترحيل المقررات المدرسية؛ لتُسلّم للطلاب قبل بدء الدراسة، عن بُعد، والبدء في أعمال لجنة القبول والتسجيل من أول يوم لعودة الهيئة الإدارية في مكتب التعليم والمدارس؛ لقبول الطلاب والطالبات في المدارس حسب الكثافات الطلابية.

وأشار الزهراني إلى مباشرة الهيئة الإدارية بالمدارس ومتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي وتهيئة المدارس، من حيث النظافة والتعقيم والتجهيزات المدرسية من الأثاث والبنية الرقمية.

من جانب آخر، تمت إعادة توجيه المعلمين العائدين من إجازات استثنائية، والمعلمات العائدات من إجازات، ورعاية مولود، لمدارسهم، قبل بدء العام الدراسي؛ لضمان عدم وجود عجز في المعلمين، كما تم اعتماد مدارس الطفولة المبكرة في محافظة الجبيل، وتكليف القيادات لهذه المدارس، وتشكيلات الفصول الدراسية، والتجهيزات المخصصة لها.

وحرص تعليم الجبيل على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية عن بُعد للمعلمين والمعلمات خلال فترة الصيف.