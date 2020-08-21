شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطة متكاملة لضخ مياه الأمطار بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

تعمل بلدية محافظة الجبيل حاليًا على مشروع لإنشاء محطة رئيسية متكاملة؛ لضخ مياه الأمطار المجمعة، وذلك ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار.

تأهيل وتطوير

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة الشبكة، وقدرتها على استيعاب الهطولات المطرية، بشكل أكثر فعالية، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل على تأهيل وتطوير جميع مكونات البنية التحتية؛ لتتناسب مع حجم النهضة الشاملة بالمحافظة، وتحقق التنمية المستدامة، خاصة مشاريع تصريف مياه الأمطار.

خطوط طرد

وقال م. الدويش إن البلدية تواصل أعمالها للبدء في تنفيذ مشروعات إنشاء محطة رئيسية متكاملة لضخ مياه الأمطار المجمّعة، بمساحة 550 مترًا مسطحًا، وبتكلفة كلية تبلغ 65.275.980 ريالًا، وذلك بواسطة ست مضخات كبيرة، سعة تصريف 2500 لتر/‏ الثانية لكل مضخة إلى مياه الخليج العربي، وذلك عبر خطوط طرد مزدوجة، بقُطر 1600مم، وطول 2 كم، تبدأ من مبنى المحطة بشارع وادي فاطمة بجوار المركز التجاري، إلى غرفة المصب على الخليج العربي بجوار مجمع الحقيل السكني، مرورًا بطريق المدينة المنورة، وشارع الملك فيصل الشرقي.

دراسات فنية

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وذكر أن بلدية الجبيل أعدّت الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية لمواقع تجمّعات المياه في المناطق غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بالأحياء، وجرى تسليم أحد المواقع لتجمّع المياه لبعض الشوارع المتفرعة منه، وبلغت نسبة الأعمال المنجزة في المشروع 28%.

شبكات متكاملة

وأكد م. الدويش أنه خلال الفترة المقبلة، ستستكمل أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار بالمواقع غير المخدومة الأخرى، والتي انتهت دراساتها وتصاميمها، من خلال عقود تمت ترسيتها مؤخرًا، موضحًا أن البلدية تسعى إلى إنشاء شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار بالمحافظة في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، والتي تعزز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها.

أخطار السيول

وأبان رئيس بلدية محافظة الجبيل أن المحافظة حظيت خلال السنوات الماضية بتنفيذ العديد من مشروعات درء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار، مبينًا أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، والتي تخدم المواطن والمقيم، والتي يأتي في مقدمتها مشاريع تصريف مياه الأمطار في محافظة الجبيل.