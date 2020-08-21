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مركز الملك سلمان يخفف معاناة 495 مريضاً بمخيم الزعتري

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راجع عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أمس الأول، 495 مريضاً بمختلف الأقسام الطبية.

واستقبلت عيادات الطب العام 128 مريضاً، وعيادة الباطنية 40 من مرضى السكري والضغط والربو، وعيادات الأطفال 103، بينما استقبل قسم الطوارئ 21 مريضاً، وراجع عيادتي الأسنان 20، واستقبلت العيادة النسوية 76 مريضة وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن.

واستقبلت عيادة الأذن والأنف 15 مريضا، وتم إجراء 90 تحليلا مخبريا لـ 32 مريضاً إضافة إلى إجراء 30 صورة أشعة لـ 22 مريضاً، كما تم إعطاء 66 لقاحاً لـ 26 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 13 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات بالصيدلية 347 وصفة طبية.

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