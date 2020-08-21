شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف معاناة 495 مريضاً بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل
واستقبلت عيادات الطب العام 128 مريضاً، وعيادة الباطنية 40 من مرضى السكري والضغط والربو، وعيادات الأطفال 103، بينما استقبل قسم الطوارئ 21 مريضاً، وراجع عيادتي الأسنان 20، واستقبلت العيادة النسوية 76 مريضة وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن.
واستقبلت عيادة الأذن والأنف 15 مريضا، وتم إجراء 90 تحليلا مخبريا لـ 32 مريضاً إضافة إلى إجراء 30 صورة أشعة لـ 22 مريضاً، كما تم إعطاء 66 لقاحاً لـ 26 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 13 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات بالصيدلية 347 وصفة طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يخفف معاناة 495 مريضاً بمخيم الزعتري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.