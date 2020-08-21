شكرا لقرائتكم خبر عن فرش 9 آلاف سجادة بصحن المطاف وتوسعة الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أنهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فرش أكثر من 9 آلاف سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد. يأتي ذلك وفقا للعادة السنوية مطلع شهر محرم والتي تعيد، خلاله، الرئاسة فرش كامل مصليات المسجد الحرام. وتم، خلال إعادة الفرش، مراعاة أعلى الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تستمر على مدار (24) ساعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فرش 9 آلاف سجادة

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