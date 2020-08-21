شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 1385 حالة تعاف من «كورونا».. وارتفاع الشفاء لـ92 % والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 1385حالة شفاء إضافية، من فيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع عدد المتعافين إلى 275476 حالة، بنسبة شفاء 92 %.

وأوضح تقرير الوزارة، أنه جرى تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة ترفع الإجمالي إلى 303973، من بينها 24949 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و1682 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة، أن الحالات المسجلة وعددها «1287» حالة منها 45 % إناث، و55 % ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %، بينما بلغ عدد الوفيات 3548، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 61620 فحصا مخبريا جديدا.

وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي، أن ارتفاع النسبة إلى 92 % يرجع للخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية التي اتخذتها الدولة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وجدّد متحدث الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في الاطمئنان باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد»، أو زيارة عيادات «تطمن»، التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، إضافة إلى الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التفاعلية لتطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.