شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعقيمه.. إعادة فرش سجاد توسعات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الإجراءات المتخذة وفقاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، أخذ مسحات التواجد البكتيري للتأكد من مستوى وكفاءة تعقيم السجّاد قبل إعادة فرش 7 آلاف سجادة في المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية، إضافة إلى تعقيم أرضيات المسجد من خلال مكائن خاصة مزوّدة بمواد لتطهير الأرضيات وتعقيمها قبل فرش السجّاد، وتوزيع عبوات مياه زمزم والمياه الصحية للمصلين في رحاب المسجد النبوي مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.
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