شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة طبية لمؤسسة أمراض القلب بـ«المكلا» والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مستلزمات وأجهزة طبية لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وشملت المساعدات جهاز التروية القلبية «القلب الصناعي»، وجهاز تبريد وتسخين القلب والجسم الصناعي، وأنبوبة قصبة هوائية بأحجام متعددة، وقناع أوكسجين صغير الحجم وآخر كبير الحجم، وأنبوب توصيل الأوكسجين عن طريق الأنف، وأنبوب أنفي بأحجام متعددة.

وشملت قسطرة فولي البولية بأحجام مختلفة، وقسطرة شفط تنفسية بعدة أحجام مع ملحقاتها، ومجموعة أدوات تنفسية للتخدير الطبي للكبار والأطفال، ومنظم الهواء والرطوبة للقصبة الهوائية، ومجموعة أنسجة جراحية تستخدم في جراحة القلب، وأنسجة قلب تيمورية، ومجموعة مخصصة لتروية القلب للأطفال والرضّع لعمليات القلب المفتوح، ومجموعة أنابيب صدرية وملحقاتها للاستخدام مع جراحة الصدر والقلب، وجهاز إنارة رأسي للاستخدام من قِبَل جراحي القلب، ودعامة لعمليات الأوعية الدموية بأحجام متعددة.

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وتضمنت الأجهزة أنبوبًا أورطيًا مدعومًا بسلك معدني للأطفال، وصمام كونيقرا رئوي، وخيوط مؤقتة لتنظيم ضربات القلب، وصمامات ووصلات شريانية.

وأوضح رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب أن الشحنة تأتي ضمن شراكة مؤسسة أمراض القلب الخيرية بمركز الملك سلمان للإغاثة مشيرًا إلى أن المركز سيّر خلال العام 2019 وبداية العام 2020 الجاري 6 حملات طبية علاجية مجانية أجرت أكثر من 500 عملية قلب مفتوح وقساطر علاجية للكبار والأطفال.

وثمّن وكيل محافظ حضرموت فهمي باضاوي جهود المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الطبية إلى المحافظة خصوصًا في ظل أزمة كورونا، وما يقوم به المركز من عمل في سبيل خدمة مرضى القلب من مختلف محافظات اليمن، وكذلك تسييره الحملات الطبية ومساندة القطاع الصحي اليمني.