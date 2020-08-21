شكرا لقرائتكم خبر عن دعم 3500 معاق بأطراف صناعية في تعز ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، شاحنتي معدات ومستلزمات لمركزي الأطراف الصناعية بمحافظتي تعز ومأرب بهدف رفع جاهزيتهما وتمكينهما لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين. وأشاد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية عبد الرقيب محرز بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة المقدم للقطاع الصحي في اليمن من خلال مساندته المستمرة للمؤسسات الصحية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من مشروع الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ستستهدف 3,500 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي وتركيب الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.

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