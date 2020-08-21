شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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