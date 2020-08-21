شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ميجاوات أحمال كهربائية خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
وتضمّن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت أكثر من 180 ميجاوات، كما يحوي التقرير شرحًا عن المشاريع الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة و733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، ومحطة جهد عالٍ، وخطوط جهد عالٍ، وتقدّر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار ريال.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشاريع الجديدة للشركة في محافظات المنطقة والهادفة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر 180 ميجاوات أحمال كهربائية خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.