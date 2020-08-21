شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ميجاوات أحمال كهربائية خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان تقريرًا عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج 1441هـ، من رئيس القطاع الغربي في الشركة م. عبدالسلام العمري.

وتضمّن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت أكثر من 180 ميجاوات، كما يحوي التقرير شرحًا عن المشاريع الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة و733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، ومحطة جهد عالٍ، وخطوط جهد عالٍ، وتقدّر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار ريال.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشاريع الجديدة للشركة في محافظات المنطقة والهادفة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.