شكرا لقرائتكم خبر عن 1003 مشاهدات لـ«حوار مع مستشار» والان نبدء بالتفاصيل

نظٌمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لقاءها الرابع «حوار مع مستشار» تحت عنوان «كيف يفكر الرجل؟ وكيف تفكر المرأة؟»، أول أمس، الذي يُعقد أسبوعيًا عن بُعد للرجال والسيدات كل يوم أربعاء، ولمدة ساعة ونصف.

واستضاف البرنامج، الذي سجّل نحو 1003 مشاهدات، إسماعيل العُمري، مدير عام أكاديمية الحوار للتدريب، والذي أكد أن ‏الاختلاف بين الناس بصفة عامة وبين الرجل والمرأة بصفة خاصة سُنّة كونية، كما أن هناك اختلافات في أنماط الشخصية وطبيعة التربية، وذلك يؤدي إلى الثراء والتنوّع، ولكنه لا يفسد للود قضية.

واستعرض العُمري بعض الوسائل التي من شأنها تحقيق التفاهم بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية أو في بيئات العمل، والتي تكمن في التحلي بمهارات الحوار وترك مساحة لنمط شخصية الآخر وطريقة تفكيره.

ويأتي تنظيم البرنامج، الذي يستضيف نخبة من المختصين في مجال الأسرة وتربية الأطفال، للتعرف على الأساليب العملية في فنون الحوار الأسري الهادف، وإستراتيجيات التواصل مع الأطفال والمراهقين؛ لتعزيز الاتجاهات الإيجابية لديهم.

وخصّص البرنامج للمشاركات وطرح الأسئلة رابطًا من خلال برنامج زوم، ومن خلال هاشتاق عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».