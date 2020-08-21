شكرا لقرائتكم خبر عن 9649 بلاغا لـ«الإسلامية» خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد «1933» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة وحتى 29 من شهر ذي الحجة 1441هـ، 9649 اتصالًا وبلاغًا إلكترونيًا، تمثلت في 5578 اتصالًا عبارة عن استفسارات، جرى الإجابة عنها من قبل موظفي المركز في حينه، و4071 تم فتح تذاكر بلاغات لها، وإحالتها لفروع الوزارة بمناطق المملكة لمعالجتها.

ويقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

وأوضحت الوزارة أن تصنيف الاتصالات والبلاغات يتعلق بخدمات المصلين ومنسوبي المساجد، وبلاغات بخصوص الإجراءات الاحترازية في المساجد، وخدمات الصيانة، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وشؤون المتبرعين، وخدمات الوزارة الأخرى.

يُذكر أن مركز الاتصال الموحّد دشّنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في 15 من شهر صفر عام 1440هـ، واستقبل المركز منذ تدشينه 68285 اتصالًا وبلاغًا إلكترونيًا.