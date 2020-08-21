شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لـ«التجسير» بجامعة بيشة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت العمادة بأنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع بجامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة، يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة. مضيفة بأن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال ونظم معلومات «طلاب وطالبات».
وأوضحت أن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بالجامعة، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب. مشيرة إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقاً للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص، كما لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول، يتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 % من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 شروط لـ«التجسير» بجامعة بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.