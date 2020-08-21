شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ورش عمل بـ«تحديات تنوين» الإبداعية والان نبدء بالتفاصيل

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، برنامج «تحديات تنوين»، الذي يستهدف المصممين والمهنيين والطلاب، وذلك خلال الفترة من 8 محرم الجاري إلى 4 ربيع الأول 1442م. ويشمل البرنامج ورش عمل متخصصة في الإبداع والتصميم، تستهدف تطوير المستوى التصميمي والإبداعي للمشاركين وإيجاد بيئة محفزة مكتشفة للمواهب وداعمة للابتكار وتدعم الطاقات الشبابية. ويحمل البرنامج ست ورش عمل رئيسة هي: تصميم المعلومات الثقافية، تصور إبداعي للحرف اليدوية السعودية، مستقبل صناعة المساحات الإبداعية، الإبداع يحتاج إليك، الأثاث الكرتوني، إضافة إلى ورشة جديدة في الهواء الطلق.

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