شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق مستودعات وورش بـ«خضرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
وذكر شهود عيان أن النيران أتت على عدد من المستودعات والورش، وشكّلت سحابة هائلة من الدخان الكثيف، وشارك في عمليات الإطفاء 15 فرقة من الدفاع المدني، وتمكّنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمواقع المجاورة، وتطلب مجهودًا بعملية المكافحة ومواجهة ألسنة اللهب؛ إذ اقتصر الحريق على الأضرار المادية. وأشاروا إلى أن الحريق اندلع في مستودع خاص بألعاب الأطفال؛ لينتشر بسرعة كبيرة في الموقع، بسبب شدة الهواء وطبيعة المواد المحترقة.
وأرجع عدد من المواطنين أسباب الحريق إلى ضعف مستوى السلامة في الورش الصناعية، إضافة إلى إهمال من قِبل عددٍ من العاملين بها.
من ناحيته، كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أنهم تلقوا بلاغًا في تمام الساعة «13:00» من مساء أمس الخميس، مفاده نشوب حريق في ورش ومستودعات تحتوي على كماليات وألعاب أطفال بصناعية الخضرية، وعند وصول الفرق، تمت محاصرة الحريق، وإخماده، ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.
وأوضح أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع، واستمرت عمليات التبريد بالموقع، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات، مؤكدًا استمرار إجراءات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
وأشاد المقدم الشهراني بجهود الجهات المشاركة، بالموقع ممثلة بشرطة المنطقة الشرقية، وإدارة دوريات الأمن، وإدارة المرور، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.
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