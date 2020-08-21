2020-08-21

تعرف على سيرة عهود الفارس المشرف على التعليم الإلكتروني وعن بعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

كلَّف وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، عهود بنت عبدالله الفارس، بتولي منصب مشرف عام على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم، وذلك في أعقاب قراره السابق بجعل الدراسة عن بعد خلال السبعة أسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد.

وفي أول تعليق لها بعد توليها المنصب، قالت “الفارس”: ”إن وزارة التعليم شرعت في التعليم الإلكتروني كأحد الخيارات المستدامة للعملية التعليمية، الأمر الذي قاد لاستحداث إدارة عامة للتعليم الإلكتروني، وإضافة هيكلها التنظيمي ضمن هيكلة الوزارة، ولتكون المظلة الرسمية لمنظومة التعليم الإلكتروني الموحد (منصة مدرستي ، وقنوات عين للدروس)”.

ودعت “الفارس” الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات والمجتمع التعليمي للاستفادة من أنظمة التعليم عن بعد واستخدامها والإفادة منها بشكل أمثل، ومعرفة أدوارهم في الرحلة التعليمية وتمكينهم من استخدام أدواتها؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية، موضحة أن “فكرة منصة “مدرستي” جاءت استجابةً للأوضاع الراهنة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

المؤهلات العلمية :

دكتوراه من قسم علوم الحاسب والمعلومات جامعة ( Brunel ) في بريطانيا.

دبلوم تربوي في تطوير الممارسات الأكاديمية في التعليم العالي جامعة ( Brunel ) في بريطانيا.

ماجستير في علوم الحاسب وهندسة البيانات من جامعة ( keele ) في بريطانيا.

بكالوريوس في تخصص مشترك “علوم الحاسب والرياضيات” من جامعة ( keele ) في بريطانيا.

المناصب والمهام الأكاديمية والإدارية :

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جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن :

عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات.

عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

مساعد المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

جامعة الملك سعود :

وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

رئيس وحدة التطوير والجودة بكلية علوم الحاسب والمعلومات.

رئيس لجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي قسم تقنية المعلومات.

رئيس لجنة القوى العاملة قسم تقنية المعلومات.

أستاذ مساعد بقسم تقنية المعلومات.

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