سعود الريس مساعدًا لرئيس تحرير الشرق الأوسط

2020-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل، قرارًا بتعيين الصحافي السعودي سعود الريس في منصب مساعد رئيس التحرير في المقر الرئيسي للجريدة في لندن.

الزميل سعود الريس اسم معروف في الصحافة السعودية والعربية، إذ عمل في جريدة «الحياة» لمدة 19 عامًا، وتولى رئاسة طبعتها السعودية، بعد سنوات قضاها مديرًا لتحريرها في المنطقة الشرقية.

وتنقل الزميل سعود الريس بين مؤسسات عدة، منها جريدة “اليوم” السعودية التي تولى فيها رئاسة القسم الاقتصادي، وجريدة الوطن السعودية، حيث كان مساعدًا لنائب رئيس التحرير ومديرًا للمركز الإقليمي في المنطقة الشرقية.

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